Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu

Prof. Dr. Orhan Kural komedyen Cem Yılmaz’ı Deli Aşk filminde sigara reklamı yaptığı gerekçesiyle şikayet etti. Savcılığa ifade veren Kural, “Ben Cem Yılmaz’ın tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunan Kural, Hababam Sınıfı gibi filmlerle gençlerin okul çağında sigaraya başlatıldığı ve dini engele rağmen alkolü topluma yaygınlaştırıldığını belirtti.



2 DAKİKADA 26 SANİYE SİGARA REKLAM YAPTI



Bunun son örneğinin Cem Yılmaz olduğunu belirten Kural, “Yapımcısı olduğu Deli Aşk filminde de kendisinin göründüğü 2 dakika 30 saniye sırasında 26 saniye resmen sigara reklamı yapıyor” ifadelerini kullandı. Filmde bariz bir alkole yönlendirme olduğunu söyleyen Kural, “Cem Yılmaz dertlerden ve hastalıklardan kurtulmanın tek çaresi olarak alkolü önermekte ve kendisi de alkol almaktadır” dedi. Sigara ve diğer bağımlılıklara teşvik etme gayesinde olan tüm filmlere dur demek gerektiğini belirten Orhan Kural, Cem Yılmaz’ın “sigarayı ve alkolü özendirmek” suçundan cezalandırılmasını istedi.



'TÜTÜN ŞİRKETLERİ CEM YILMAZI KULLANIYOR'



Dilekçesinin ardından savcıya ifade veren Orhan Kural, “Ben Cem Yılmaz’ın tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum. Zira tütün şirketleri toplum nezdinde üne sahip kişileri bu amaçla kullanmaktadır” dedi.