Demet Akalın'ın tek bir paylaşımı 60 bin lira

Pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın ailesiyle bir mekana gidip instagram'da reklam yapması karşılığında dudak uçuklatan bu ücreti istedi. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Demet Akalın, şöhretinin kaymağını yemekte sınır tanımıyor!

SERVETİNE SERVET KATIYOR



Verdiği konserler ve albüm satışlarının yanı sıra rol aldığı reklam filmlerinden de yüklü miktarda para kazanan Akalın, son yıllarda popüler olan instagram sayesinde de servetine servet katıyor...

YETKİLİLER ŞOKE OLDU



Geçtiğimiz günlerde bir yemek zincirinin yetkilileri, Demet Akalın'ı restoranlarından birinde ağırlamak istedi. Ünlü popçu yerine adeta Akalın'ın menajeri gibi görev alan eşi Okan Kurt'a ulaşan yetkililer, aldıkları cevapla şoke oldu.

TEK PAYLAŞIM İÇİN 60 BİN TL İSTEDİ



Kurt, ünlü popçunun mekanda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada kullanmasını da isteyen yetkililere "Mekanınıza ailecek gelirsek bunun ücreti 60 bin TL" yanıtı verdi.

TEK PAYLAŞIMI DA 15 BİN TL!



Okan Kurt, Demet Akalın'ın instagram'daki tek bir paylaşımı için de 15 bin TL alacağını söyledi. Ünlü çiftin, ailece bedava ağırlanacakları mekanda sadece bir sosyal medya paylaşımı yapmak için 60 bin TL istemesi "Demet'e hayat bedava olmakla kalmamış ünlü popçunun attığı her adım servete dönüşmüş" dedirtti! .

SAHNE BEREKETİ!



Bu arada ünlü popçu, her hafta bir gününü sadece instagram'da reklam paylaşımları yapmaya ayırıyor. Sahne aldığı her mekanı hınca hınç dolduran Demet Akalın, normal günlerde 1 gecede 100 bin TL kazanıyor. Ünlü popçu, yılbaşı ve bayram gibi özel günlerde sahne aldığı zaman ise bu ücret 250 bin TL'ye çıkıyor.



Kaynak: Takvim