Erkan Petekkaya Ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, rol aldığı 'Paramparça' dizisinin bitmesinin ardından soluğu hastanede aldı. Yakışıklı oyuncu böbrek taşı nedeniyle ameliyata alındı.

Erkan Petekkaya, başrolde olduğu "Paramparça" dizisinin veda gecesine katıldı, ardından yakışıklı oyuncu hastanenin yolunu tuttu.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncunun böbrek taşı nedeniyle acilen ameliyata alındığı öğrenildi. Daha önce de böbrek taşı tedavisi gören Petekkaya, ağrıları şiddetlenince ameliyat masasına yattı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Taşlar büyük olduğu için operasyondan başka çaresi kalmayan oyuncu rahatsızlığından kurtuldu. Ameliyatın başarılı geçtiği, Erkan Petekkaya'nın birkaç gün sonra taburcu edileceği açıklandı.