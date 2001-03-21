Evlilik programları yarın masaya yatırılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

KRİTİK TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ

Genel Müdür Akarca’ya çalışmaları hakkında bilgi aktaran Yerlikaya, son günlerde sıkça tartışılan konularda önemli değerlendirmelerde de bulundu. Aile kavramının önemine vurgu yapan Yerlikaya, 23 Mart Perşembe günü Ulusal TV yetkilileriyle “evlilik programlarının yayından kaldırılması” konusunda görüşeceklerini kaydetti.

Yerlikaya, bu toplantıda ayrıca, TV dizilerinde toplumun ahlak kurallarını kötü yönde etkileyecek unsurlar konusunda da TV yetkililerinin dikkatini çekeceğini belirtti.

"TOLUMSAL SORUMLULUK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Yayınlarla ilgili sorunları sektörle diyalog içerisinde çözmeye çalıştıklarının altını çizen Yerlikaya, “kanalların reyting kaygısı gütmelerini doğal karşılıyoruz ancak bunun yanında toplumsal sorumluluğun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir programın reytinginin yüksek olması tek başına o programın kalitesinin göstergesi olamaz” dedi.

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ise RTÜK’ün son dönemde çalışmalarıyla gerçek kimliğine kavuştuğunu belirterek, Yerlikaya’yı başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette iki kurum arasında ortak yapılabilecek projeler üzerinde de görüş alış verişinde bulunuldu.