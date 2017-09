Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp defilede kalp krizi geçirdi

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması’nı kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi. ‘Fashion Week’ defilesine hazırlanırken aniden rahatsızlanan Sibel Demiralp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk açıklama ise, menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, anjiyo yapılan Demiralp'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini söyledi.

DEFİLEYE HAZIRLANIRKEN FENALAŞTI

'The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Türkiye'ye bir ilk yaşatan, sonrasında da bu yıl 'Perfect Models of Turkey (En İyi Türk Model)' ödülünü kazanan Adanalı ünlü manken Sibel Demiralp'dan üzücü haber. Modacı Mert Erkan'ın hazırladığı koleksiyonu 'Fashion Week' defilesinde tanıtmak için hazırlık yapan Demiralp, aniden fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO YAPILDI DİNLENDİRİLİYOR

Güzel mankenle ilgili ilk açıklamada menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, "Sibel'in durumu şuan iyi. Kendisine anjiyo yapıldı ve gözetim altında tutulduğu hastanede dinlendiriliyor. Doktorlar defileye çıkmasına sağlık açısından risk oluşturacağı için izin vermiyor. Şuan için söyleyebileceğimiz tek şey, sağlık durumunun iyi olduğu. Gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. (Sabah)