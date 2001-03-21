İpek Tanrıyar tekrar kutsal toplaklarda

İpek Tanrıyar tekrar kutsal toplaklarda
24.3.2017 - 00:16

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

Sunucu İpek Tanrıyar iki yıl aradan sonra tekrar kutsal topraklarda...Sunucu İpek Tanrıyar iki yıl aradan sonra tekrar kutsal topraklarda...Sunucu İpek Tanrıyar umreye gitti. Umre ziyaretinden takipçilerine sık sık bilgi veren Tanrıyar, çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

Kabe önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü sunucu, altına bu notu düştü:Şükürler olsun 2.kez kavuşturana...Allah isteyen herkese nasip etsin. 'Bana dua et' diyen herkese bütün kalbimle dua ettim...Allah kabul etsin

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

İpek Tanrıyar ikinci kez kutsal toplaklarda

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