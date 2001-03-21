Kerem Kılıçdaroğlu evleniyor

Kerem Kılıçdaroğlu evleniyor
19.3.2017 - 12:15

Güney Kore’de doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Kerem Kılıçdaroğlu askerlik görevini tamamladıktan sonra evlenmeyi planlıyor.

Hürriyet muhabiri Rifat Başaran'ın haberine göre; Askere gidinceye kadar da ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Asya Çalışmaları alanında part-time ders vermeye başlayan Kılıçdaroğlu, ailesine askerlikten dönüşte evleneceğinin müjdesini verdi.

AİLELER TANIŞTI

Kız arkadaşıyla evlilik kararı alan Kerem Kılıçdaroğlu, anne ve babasını bir süre önce kız arkadaşının ailesiyle de tanıştırdı.

 

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;