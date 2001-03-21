Kerem Kılıçdaroğlu evleniyor

Güney Kore’de doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Kerem Kılıçdaroğlu askerlik görevini tamamladıktan sonra evlenmeyi planlıyor.

Hürriyet muhabiri Rifat Başaran'ın haberine göre; Askere gidinceye kadar da ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Asya Çalışmaları alanında part-time ders vermeye başlayan Kılıçdaroğlu, ailesine askerlikten dönüşte evleneceğinin müjdesini verdi.

AİLELER TANIŞTI

Kız arkadaşıyla evlilik kararı alan Kerem Kılıçdaroğlu, anne ve babasını bir süre önce kız arkadaşının ailesiyle de tanıştırdı.