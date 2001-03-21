Murat Dalkılıç'ı çıldırtacak seks mesajlar

Daha önce kayıt dışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatılıyor. Bundan sonra çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte sadece bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak.

Sözcü gazetesinden Emre Çevik'in haberine göre, Rus şarkıcı, Murat Dalkılıç'ın dansçısıyla İstanbul'da çekmek istediği klip için iletişime geçtiğini, özel bir uygulamadan mesajlaşırken Yeşilbaş'ın kendisine “Bende kalırsın. Murat Dalkılıç'la konuştum sana yardım edecek” dediğini belirtti.

“BiRAZ SAPIKTIR”

Tasha bir süre sonra yazışmaların seyrinin değiştiğini, Yeşilbaş'ın “Yanında seksi kıyafetler getir. Murat evli falan ama biraz sapıktır. Seks yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu iş başka türlü olmaz. Yapacaksan pop starla yap” yazdığını iddia etti.

Murat Dalkılıç'ın adı kullanılarak yapılan ahlâksız teklife nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

İşte o mesajlar: