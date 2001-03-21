Nihat Doğan ile gelin adayı Hanife'nin Eskort kavgası

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk yapan şarkıcı Nihat Doğan, evlilik programlarının bir dönem yıldızı olan Hanife Gürdal'ı kastederek "Artık istediği erkekle oynaşsın" dedi. Hanife, "Kendine gel desem yarım saat kim olduğunu düşünecek insanlar için üzmeyelim birbirimizi" mesajını paylaştı.

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk yapan şarkıcı Nihat Doğan yine evlilik programlarına yorum yaptı. Doğan, Hanife'ye gönderme yaparak Instagram hesabından evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik "Artık istediği erkekle oynaşsın" dedi.

Geçtiğimiz aylarda izdivaç programına veda eden Hanife, instagram'ın hikaye bölümünde yayımladığı yazı ile Doğan'a yanıt verdi. Hanife, "Kendine gel desem yarım saat kim olduğunu düşünecek insanlar için üzmeyelim birbirimizi" sözleriyle, isim vermeden Nihat Doğan'a göndermede bulundu.

DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

Nihat Doğan, Zuhal Topal'ın programında eş arayan eski gelin adayı Hanife'yi daha önce de ağır şekilde yüklenmişti. "Evlilik programları da kaldırılıyor, çıkar başörtünü o bar senin bu bar benim gez. Artık istediğin erkekle oynaşırsın" diyerek çok ağır ithamlarda bulunmuştu.

O dönem Hanife Gürdal da Zuhal Topal ile birlikte olduğu fotoğrafın altına şu notu düşmüştü: "Olmayan bir şeyi satmak çok kolay ve nedense kimde ne yoksa en çok onunla övünüyor, en çok onun hakkında fetva veriyor. Mesela namussuz anlatıyor namusu, adam olmayan öyle biri adamlıktan bahsediyor ki şok şok ve dediğim gibi kimde ne yoksa en en çok ondan bahsediyor sanırım aklınca birilerine güzel görünüp eksiklerini sözleriyle kapatıyor unutma ey sözde Müslüman laf ile peynir gemisi yürümez! Büyük inanç duyduğun vicdanın o şahane aklın bilmez mi Allah c.c ''sen birinin ayıbını ört! Ben de senin ayıbını örteyim !'' dediğini. Ki bir Müslüman kızın namusuna laf söylemenin ne büyük günah olduğunu bilmez misin? Bir kadına iftira etmek için 4 erkeğin aynı anda pis bir şekilde görmesi gerek! Gözlerini ovala, yüzünü yıka! Ve değneğini elinde sandığın dünyaya bu denli kapılma!"