Nusret, 'Narcos'ta mı oynayacak

Nusret, 'Narcos'ta mı oynayacak
30.3.2017 - 01:03

Tuz serpme hareketi ile dünyaca ünlü bir isim haline gelen sosyete etçisi Nusret Gökçe, 'Narcos' setinden fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla fenomen olan ve ünü Türkiye sınırları aşan Nusret Gökçe, geçtiğimzi günlerde Kolombiya'ya gitti. Sosyete etçisi, dünyanın en çok konuşulan dizilerinden olan 'Narcos'un setinde ortaya çıktı.

Nusret, dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal ile çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğensiine sundu. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı, "Nusret, 'Narcos'ta mı oynayacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Zira son günlerde Nusret'in, sinema filmi için Kolombiya'ya gittiği konuşuluyor.

'Narcos'un üçüncü sezonunun, ağustos veya eylül ayında yayına girmesi bekleniyor.

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